FT: Заходу час запровадити санкції проти «тіньових резервів» Росії

За минулий рік Москва могла відкласти близько 100 мільярдів доларів, які досі не обкладені санкціями, інформує ZN.ua.

FT: Заходу час запровадити санкції проти «тіньових резервів» Росії
© Радио Свобода

Масивні санкції, які були запроваджені проти Росії після початку вторгнення в Україну, варто оцінювати за трьома основними критеріями: чи вони зупинили Владіміра Путіна, чи скоротили вони його можливості вести війну і чи можуть вони змусити Росію заплатити за заподіяні нею руйнування.

За першим пунктом санкції, вочевидь, розчарували. Однак, напевне, не існує нічого, що могло б змусити Путіна відмовитися від його одержимості колонізацією України. За другим пунктом, російська армія ослаблена через відсутність високоточної зброї. І економіка не може поповнити виснажені запаси, - пише в статті для Financial Times оглядач видання Мартін Санбду.

Він зауважує, що ефективність санації в цьому плані зростає, коли Захід позбувається власних табу на постачання зброї Україні. Ефективність запроваджених проти Росії обмежень також підривається їхнім слабким втіленням. Торгівля у всіх на очах була переорієнтована на країни, які не хочуть ставати на чийсь бік. Країни, які запровадили санкції, нарешті починають приділяти більшу увагу їхньому втіленню. Їм потрібно посилити розслідування порушень, збільшити дипломатичний тиск на інші уряди і розширити інструменти екстериторіальної політики.


Лесь Димань, ZN.ua





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