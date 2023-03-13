Більшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитування

Абсолютна більшість українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки для досягнення миру. За даними Київського міжнародного інституту соціології лише 9% загалом готові до поступок, хоча 87% українців проти жодних поступок.

Водночас під час опитування респондентам запропонували два сценарії, один з яких включав допомогу Заходу визволити та надійно захистити всі території включно з Донбасом, проте без Криму. Другий сценарій – спроби військового визволення Криму, проте з розуміння, що Захід може зменшити допомогу, а війна може затягнутися.

Навіть при такому підході більшість респондентів – 64% – вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.

Водночас 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму.

При цьому наполягають на визволенні всіх територій, включно з Кримом більшість жителів у всіх регіонах України. Підтримка «компромісу» становить не більше 27% залежно від регіону.