Більшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитування
Загалом в країні до територіальних поступок готові 9% громадян, інформує
Абсолютна більшість українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки для досягнення миру. За
Водночас під час опитування респондентам запропонували два сценарії, один з яких включав допомогу Заходу визволити та надійно захистити всі території включно з Донбасом, проте без Криму. Другий сценарій – спроби військового визволення Криму, проте з розуміння, що Захід може зменшити допомогу, а війна може затягнутися.
Навіть при такому підході більшість респондентів – 64% – вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.
Водночас 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму.
При цьому наполягають на визволенні всіх територій, включно з Кримом більшість жителів у всіх регіонах України. Підтримка «компромісу» становить не більше 27% залежно від регіону.