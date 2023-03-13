Перша оцінка України на шляху до ЄС буде у травні

Київ заявляє про готовність шести пунктів із семи.

Перша оцінка Єврокомісії щодо виконання Україною «кандидатських критеріїв» буде оприлюднена у травні. До цього часу Київ планує завершити виконання більшості з них, заявила у коментарі «Європейській правді» віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що перед представленням оцінки має відбутись обговорення між державами-членами і Україною, яке заплановане на березень.

«Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council (Ради ЄС з загальних питань), така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що 20 березня братиме участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де будуть проговорюватись всі сім рекомендацій та буде визначена конкретна дата презентації оцінки.

Очікувалось, що офіційна оцінка ЄС буде представлена лише в жовтні, однак Єврокомісія погодилася представити навесні «усну проміжну оцінку» прогресу України для визначення проблемних моментів.

Стефанішина зазначила, що Україна майже повністю завершить виконання семи критеріїв ЄС до весни.

«Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншини», – вказала вона на проблемну точку.

Зокрема парламент планує до того часу прийняти закон щодо структурування рекламного ринку в Україні, що дозволить Києву заявити про виконання критерію щодо реформи медіа.

За словами Стефанішиної, антикорупційни-судовий блок реформ теж уже майже завершений: «Очільник НАБУ призначений; концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента; завершиться процес відбору членів ВККС».

При цьому віцепрем’єрка певна, що реформу відбору суддів Конституційного суду теж позитивно оцінять, хоча Україна не виконала рекомендацій Венеціанської комісії та не призначила сьомого члена Дорадчої групи експертів. Натомість, каже Стефанішина, міжнародні експерти отримають право спільно заблокувати відбір у разі незгоди з українськими колегами. За її словами, цей підхід у Єврокомісії підтримали:


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta PostБалі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post
Єдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – PoliticoЄдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – Politico
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру МацієвськомуЗеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
РФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідкаРФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідка
У Празі відбувся мітинг в підтримку УкраїниУ Празі відбувся мітинг в підтримку України
Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для УкраїниЗалужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України
Грузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку УкраїниГрузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку України
Байден і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку УкраїниБайден і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Полонений «вигнерівець»: Пішов на війну проти України, бо сидіти в російській колонії було нестерпноПолонений «вигнерівець»: Пішов на війну проти України, бо сидіти в російській колонії було нестерпно
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Последние новости
Подгружаем последние новости