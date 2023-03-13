Перша оцінка України на шляху до ЄС буде у травні

Перша оцінка Єврокомісії щодо виконання Україною «кандидатських критеріїв» буде оприлюднена у травні. До цього часу Київ планує завершити виконання більшості з них, заявила у коментарі «Європейській правді» віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що перед представленням оцінки має відбутись обговорення між державами-членами і Україною, яке заплановане на березень.

«Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council (Ради ЄС з загальних питань), така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що 20 березня братиме участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де будуть проговорюватись всі сім рекомендацій та буде визначена конкретна дата презентації оцінки.

Очікувалось, що офіційна оцінка ЄС буде представлена лише в жовтні, однак Єврокомісія погодилася представити навесні «усну проміжну оцінку» прогресу України для визначення проблемних моментів.

Стефанішина зазначила, що Україна майже повністю завершить виконання семи критеріїв ЄС до весни.

«Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншини», – вказала вона на проблемну точку.

Зокрема парламент планує до того часу прийняти закон щодо структурування рекламного ринку в Україні, що дозволить Києву заявити про виконання критерію щодо реформи медіа.

За словами Стефанішиної, антикорупційни-судовий блок реформ теж уже майже завершений: «Очільник НАБУ призначений; концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента; завершиться процес відбору членів ВККС».

При цьому віцепрем’єрка певна, що реформу відбору суддів Конституційного суду теж позитивно оцінять, хоча Україна не виконала рекомендацій Венеціанської комісії та не призначила сьомого члена Дорадчої групи експертів. Натомість, каже Стефанішина, міжнародні експерти отримають право спільно заблокувати відбір у разі незгоди з українськими колегами. За її словами, цей підхід у Єврокомісії підтримали: