Майже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житлом

Переважна більшість британців (88%), що тимчасово поселили у себе українських біженців за спеціальною державною програмою — готові зробити це ще раз, і лише 3% рішуче не хотіли б повторити цей досвід — дані дослідження міжнародної організації More in Common, повідомляє The Guardian.

Організація попросила тих, хто прийняв у себе українських біженців оцінити цей досвід за шкалою від 1 до 10.

Вийшло, що загальне враження від програми Home for Ukraine її учасники-господарі оцінюють у середньому на 7,72 бала, а свої стосунки із постояльцями з України — на 8,43.

У рамках програми Home for Ukraine уряд Британії сплачував оренду тим власникам житла, які приймали українців.

More in Common з'ясувала і ставлення всіх британців, а не лише учасників програми, до того, що Британія прийняла 150 тисяч біженців із України.

Дослідження показало, що 68% мешканців Британії вважають це правильним кроком, і лише 17% — неправильним.