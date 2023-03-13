Майже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житлом

Йдеться про тих, хо готовий повторити досвід 2022 року. Проти лише 3%

Майже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житлом
© Getty Images

Переважна більшість британців (88%), що тимчасово поселили у себе українських біженців за спеціальною державною програмою — готові зробити це ще раз, і лише 3% рішуче не хотіли б повторити цей досвід — дані дослідження міжнародної організації More in Common, повідомляє The Guardian.

Організація попросила тих, хто прийняв у себе українських біженців оцінити цей досвід за шкалою від 1 до 10.
Вийшло, що загальне враження від програми Home for Ukraine її учасники-господарі оцінюють у середньому на 7,72 бала, а свої стосунки із постояльцями з України — на 8,43.

У рамках програми Home for Ukraine уряд Британії сплачував оренду тим власникам житла, які приймали українців.

More in Common з'ясувала і ставлення всіх британців, а не лише учасників програми, до того, що Британія прийняла 150 тисяч біженців із України.
Дослідження показало, що 68% мешканців Британії вважають це правильним кроком, і лише 17% — неправильним.


Оксана Коваль, ZN.ua





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