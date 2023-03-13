Країни Балтії починають активне космічне співробітництво

Підготовлено проєкт Балтійського космічного маніфесту.

Країни Балтії починають активне космічне співробітництво
© DELFI

Представники трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – зустрілися цього тижня у Таллінні, щоб обговорити посилення космічного співробітництва, повідомляє err.ee.

Усі три країни активно співпрацюють з Європейським космічним агентством (ESA): Естонія долучилася у 2015 році, Латвія та Литва набули статусу асоційованих членів у 2021 році. Водночас посилення регіональної співпраці принесе значну користь усім сторонам, вважає голова космічного сектора Міністерства економіки та комунікацій Естонії Паул Лійас. Спільні проєкти він бачить у сфері використання супутникових даних для моніторингу довкілля, антикризового управління та забезпечення безпеки.

Керівник Естонського космічного бюро Мадіс Виирас уточнив, який внесок кожна країна могла б зробити у співробітництво: Естонія - поділитися досвідом як цифрова країна, наприклад, у сфері кібербезпеки, а також запропонувати співпрацю зі своїм сектором високих технологій; Латвія має потенціал у галузі космічного зв'язку та квантової комунікації; Литва має гарний досвід у галузі виробництва лазерів і малих супутників.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta PostБалі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post
Перша оцінка України на шляху до ЄС буде у травніПерша оцінка України на шляху до ЄС буде у травні
Єдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – PoliticoЄдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – Politico
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру МацієвськомуЗеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
РФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідкаРФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідка
Ердоган вважає, що його програш на виборах стане катастрофою для країниЕрдоган вважає, що його програш на виборах стане катастрофою для країни
У Празі відбувся мітинг в підтримку УкраїниУ Празі відбувся мітинг в підтримку України
Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для УкраїниЗалужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України
Грузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку УкраїниГрузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку України
Блінкен відвідає країни Африки на тлі зусиль США активізувати взаємодію з континентомБлінкен відвідає країни Африки на тлі зусиль США активізувати взаємодію з континентом
Последние новости
Подгружаем последние новости