Країни Балтії починають активне космічне співробітництво

Представники трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – зустрілися цього тижня у Таллінні, щоб обговорити посилення космічного співробітництва, повідомляє err.ee.

Усі три країни активно співпрацюють з Європейським космічним агентством (ESA): Естонія долучилася у 2015 році, Латвія та Литва набули статусу асоційованих членів у 2021 році. Водночас посилення регіональної співпраці принесе значну користь усім сторонам, вважає голова космічного сектора Міністерства економіки та комунікацій Естонії Паул Лійас. Спільні проєкти він бачить у сфері використання супутникових даних для моніторингу довкілля, антикризового управління та забезпечення безпеки.

Керівник Естонського космічного бюро Мадіс Виирас уточнив, який внесок кожна країна могла б зробити у співробітництво: Естонія - поділитися досвідом як цифрова країна, наприклад, у сфері кібербезпеки, а також запропонувати співпрацю зі своїм сектором високих технологій; Латвія має потенціал у галузі космічного зв'язку та квантової комунікації; Литва має гарний досвід у галузі виробництва лазерів і малих супутників.