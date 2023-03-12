Швейцарія утилізовує системи ППО, які здатні збивати крилаті ракети

Армія Швейцарії знімає з озброєння та утилізовує ЗРК Rapier. Першу частину установок вже демонтовано. Про це повідомляє видання NZZ .

“Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані“, – каже речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Швейцарія закупила комплекси Rapier у 1980-х роках. У 2007 році федеральний уряд вклав кошти у модернізацію. Тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет.

Окрім систем Rapier, які зараз вже утилізують, Швейцарія виведе з експлуатації бойові бронетранспортери M113 та понад 100 артилерійських систем M109.

Система Rapier та її експортний варіант Jernas були розроблені для міноборони Великої Британії, як оборонну систему епохи Холодної війни, в 1971 році.

Найсучасніша версія ЗРК Rapier використовує ракети Rapier Mk 2 виробництва MBDA. Ракета може збивати цілі на максимальній дальності 8 км та висоті 5 км.

Експерти вважають, що це озброєння могло б бути передане Україні. Однак політика військового нейтралітету не дозволяє країні будь-яким чином передавати зброю країнам, які перебувають в стані війни.