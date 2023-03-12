Саудівсько-іранський пакт може змінити Близький Схід, позбавивши США колишнього впливу – NYT

Лише п'ять років тому наслідний принц Мохаммед бін Салман, фактичний правитель Саудівської Аравії, висміяв верховного лідера Ірану, заявивши, що він «виставляє Гітлера у вигідному світлі». Однак за останні кілька днів саудівці не лише відновили дипломатичні відносини з Тегераном, а й говорили про те, що країни «поділяють одну долю», пише The New York Times .

Дипломатичне зближення між Саудівською Аравією та Іраном після багаторічного протистояння у опосередкованих конфліктах на Близькому Сході стало вдалим ходом для Китаю, який сприяв укладенню угоди. І це було полегшенням для Ірану, який розбирається із внутрішніми заворушеннями та економікою, пригніченою жорсткими санкціями. Саудівська Аравія теж виграє, якщо нова співпраця справді вкорениться. Врегулювання конфліктів, які виснажили бюджет уряду Саудівської Аравії, заплямували його репутацію та відлякали потенційних інвесторів, стало головним пріоритетом для принца Мухаммеда, оскільки він перебудовує економіку та суспільство консервативного ісламського королівства, сподіваючись перетворити його на глобальний центр бізнесу та культури.

«Країни регіону поділяють одну долю. Ми повинні разом розробляти моделі процвітання та стабільності», - заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан у Twitter .

Суперництво між двома ісламськими країнами, розділеними менш як 150 милями вод Перської затоки, вже давно формує політику та торгівлю на Близькому Сході.

Воно має і релігійний вимір: королівська сім'я Саудівської Аравії та більшість її населення – суніти, а народ Ірану в переважній більшості – шиїти, але в основному суперництво розігрувалося в опосередкованих конфліктах в Ємені, Іраку, Сирії та Лівані.