У справі про корупцію євродепутатів знайшли російський слід – прем’єр Польщі

Міністерство внутрішніх справ Польщі планує незабаром розкрити документи про вплив та підкуп російських служб євродепутатів, заявив в в інтерв’ю порталу i.pl прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

В грудні 2022 року в Європарламенті розгорівся корупційний скандал «Катаргейт» - двох депутатів Європарламенту підозрюють у лобіюванні інтересів Катару та Марокко за неправомірну вигоду.

«Сьогодні ми знаємо, що в корупції євродепутатів також проявилися російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром розкриє документи про вплив російських служб, які корумпували євродепутатів», - сказав Моравецький.

На уточнення, чи йдеться про польських євродепутатів, він зазначив, що інформація стосується кількох євродепутатів, «але не з Польщі».

Він також додав, що у Польщі багато людей несвідомо долучаються до російської пропаганди, як у випадку протидії захисту кордону з Білоруссю.

«Білоруський напад на польський кордон через штучно викликану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія напала на Україну, ми більше не могли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, серед опозиції залишилися журналісти та політичні активісти, які цього не розуміють», – зазначив глава польського уряду.