Папа Римський готовий відвідати Україну, але є нюанс

Папа Римський Франциск, який раніше анонсував свій візит до Угорщини, заявив, що готовий приїхати в Україну, але за умови, якщо він також відвідає Москву. Про це повідомляє La Nacion.

«Я поїду або в обидва місця, або в жодне», – зазначив Папа Франциск.

Також понтифік назвав Владіміра Путіна «культурною» людиною.

«Він тричі відвідував мене тут як главу держави, і з ним можна поговорити на найвищому рівні. Це культурно. Якось ми говорили про літературу. Людина, яка не тільки розмовляє російською, вона чудово розмовляє німецькою, вона розмовляє англійською», – додав він.