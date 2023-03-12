Папа Римський готовий відвідати Україну, але є нюанс

Понтифік заявив, що має відвідати Москву та Київ, або жодне з міст, інформує ZN.ua.

Папа Римський готовий відвідати Україну, але є нюанс
© Getty Images

Папа Римський Франциск, який раніше анонсував свій візит до Угорщини, заявив, що готовий приїхати в Україну, але за умови, якщо він також відвідає Москву. Про це повідомляє La Nacion.

«Я поїду або в обидва місця, або в жодне», – зазначив Папа Франциск.

Також понтифік назвав Владіміра Путіна «культурною» людиною.

«Він тричі відвідував мене тут як главу держави, і з ним можна поговорити на найвищому рівні. Це культурно. Якось ми говорили про літературу. Людина, яка не тільки розмовляє російською, вона чудово розмовляє німецькою, вона розмовляє англійською», – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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