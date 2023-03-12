РФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідка

Російських еліт не чіпають у контексті призову на російсько-українську війну, інформує ZN.ua.

РФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідка
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Росія у війні проти України втрачає багато солдатів. Однак такі великі міста як Москва та Санкт-Петербург залишаються відносно неушкодженими в цьому сенсі, передає британська розвідка.

«Оскільки Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, наслідки різко відрізняються в різних регіонах Росії. Пропорційно чисельності населення найбагатші міста Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими. Особливо це стосується родин еліти країни», – зазначили в розвідці.

Зокрема, 21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента Владіміра Путіна про стан нації. Відомо, що в жодного з цих чиновників діти не служать в армії.

«У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, ніж у Москві. Місцями етнічні меншини зазнають найбільшого удару; в Астрахані приблизно 75% втрат походять від казахської та татарської меншин. Оскільки Міноборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою», – вважають у британській розвідці.





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