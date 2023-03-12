Ердоган вважає, що його програш на виборах стане катастрофою для країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив виборців, що перемога на травневих виборах найширшого опозиційного альянсу за весь час його 20-річного правління стане катастрофою для країни.

«Ми не можемо залишити Туреччину на милість коаліції, яка є різнобарвною, жадібною та позбавленою напрямку. Ми не можемо допустити такої катастрофи», — сказав Ердоган в суботу.

Загострення риторики Ердогана відбувається на тлі підготовки до виборів, які відбудуться 14 травня. Його уряд критикують за високу інфляцію та незадовільну реакцію під час руйнівних землетрусів, які сколихнули країну на початку лютого.