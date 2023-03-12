Колаборанти тікають з Донбасу в бік Росії: Данілов розповів про "величезні черги"

Україна фіксує довгі черги людей на виїзд із тимчасово окупованої території Донбасу в бік Росії – місцеві колаборанти намагаються втікти, передбачаючи майбутні дії наших бійців, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у ефірі телемарафону .

"Маємо інформацію, що величезні черги сьогодні на виїзд з території Донецької та Луганської області у бік РФ . Ті колаборанти, які там були, які допомагали (росіянам – ред.) – вони стоять у чергах для того, щоб покинути території Донецької та Луганської області. Вони відчувають, що найближчим часом там може "спекотно", там може бути "гаряче" та можуть різні події відбуватися", – розповів він.