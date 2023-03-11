Італія збирається закупити 125 танків Leopard 2A7 - джерело

Країна розглядає варіанти посилення армії після повномасштабного російського вторгнення в Україну, інформує ZN.ua.

Італія збирається закупити 125 танків Leopard 2A7 - джерело
© Canadian Army | Arm?e canadienne/flickr

Італія збирається закупити 125 німецьких танків Leopard 2А7, щоб замінити існуючий танк бойових машин Ariete. Вони перебувають на озброєнні армії з 1990-х років та потребують заміни. Про це повідомляє портал Opex360.

На початку лютого 2022 року уряд Італії запланував провести модернізацію 125 своїх основних бойових танків C1 Ariete, яка передбачає зокрема оновлення системи управління вогнем, модернізацію ходової частини та установку потужнішого двигуна.

Однак пізніше плани країни змінилися, так як бойові машини є вже морально застарілими та потребуватимуть заміни в найближчому майбутньому.

Як основний постачальник, розглядається саме німецький Rheinmetall. Він вже встиг пообіцяти італійцям бонус у вигляді розгортання виробництва БМП KF41 Lynx на потужностях італійського ОПК у разі, якщо збройні сили Італії оберуть саме цю бойову машину піхоти на заміну своїм морально застарілим БМП Dardo.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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