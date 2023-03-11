Суд Гонконгу відправив до в’язниці організаторів акцій пам'яті про Тяньаньмень

Суд Гонконгу відправив до в’язниці на чотири з половиною місяці трьох колишніх членів групи, яка організовувала щорічні акції пам’яті про жертв розгону студентських протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році у Китаї. Про це повідомляє The Guardian.

Серед засуджених - 38-річна Чоу Ханг-Тунг, відома гонконгська продемократична активістка і колишня віце-голова Гонконгського альянсу на підтримку патріотичних демократичних рухів у Китаї. Двома іншими представниками групи є Танг Нгок-кван і Цуй Хон-квонг.

Усіх трьох відправили до в’язниці на чотири з половиною місяці за відмову відповісти на запит поліції про надання інформації відповідно до закону про національну безпеку.

Виступаючи перед винесенням вироку, Чоу була зухвалою, критикуючи те, що вона назвала «політичним» характером справи і рішенням суду приховати ключові факти.

«Ми будемо продовжувати робити те, що робили завжди, тобто боротися з брехнею за допомогою правди, з приниженням за допомогою гідності, з секретністю за допомогою відкритості, з божевіллям за допомогою розуму, з розколом за допомогою солідарності. Ми будемо боротися з цією несправедливістю, де б ми не були - на вулицях, в залі суду чи в тюремній камері», - заявила Чоу з лави підсудних у своїй промові, яку кілька разів переривав суддя Пітер Лоу.

Лоу сказав, що «національна безпека є кардинально важливою для суспільних інтересів і всієї нації».

Вирок у вигляді позбавлення волі на чотири з половиною місяці є меншим за максимальний шестимісячний термін ув'язнення, передбачений за цим звинуваченням.

Гонконгський альянс на підтримку патріотичних демократичних рухів у Китаї протягом понад трьох десятиліть був головним організатором акцій пам'яті про трагічні події 4 червня 1989 року, коли влада Китаю застосувала силу для розгону тисяч продемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень. Щороку група збирала десятки тисяч людей на велику публічну акцію пам'яті.

Після масових продемократичних протестів у Гонконгу у 2019 році влада заборонила такі акції, посилаючись на пандемію коронавірусу. Альянс саморозпустився у вересні 2021 року, після того, як влада заарештувала кількох високопоставлених представників групи.