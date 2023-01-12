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2023-01-12
До $3 тис. за виїзд з України: СБУ затримала організаторів нелегальної еміграції «ухилянтів» від армії
Завдяки затриманню цих організаторів вдалося запобігти втечі понад сотні осіб призовного віку, зазначають в СБУ, інформує
© пресс-служба СБУ
Служба безпеки України заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану чоловіків призовного віку,
У трьох регіонах України затримано дев’ятьох організаторів нелегальних «трафіків», які обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або «в обхід» контрольно-пропускних пунктів. Їхні послуги коштували від 1.5 до 3 тисяч доларів залежно від дальності пункту призначення і терміновості «поїздки».
- На Запоріжжі зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби для перетину кордону. Крім того, створили фіктивний благодійний фонд, щоб реєструвати своїх «клієнтів» як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.
- На Закарпатті місцевий прикордонник пропонував «допомогу» у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.
- В Івано-Франківській області викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали «третій» особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.
Анастасія Дейна, ZN.ua