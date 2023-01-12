До $3 тис. за виїзд з України: СБУ затримала організаторів нелегальної еміграції «ухилянтів» від армії

Служба безпеки України заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану чоловіків призовного віку, повідомляє пресслужба СБУ .

У трьох регіонах України затримано дев’ятьох організаторів нелегальних «трафіків», які обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або «в обхід» контрольно-пропускних пунктів. Їхні послуги коштували від 1.5 до 3 тисяч доларів залежно від дальності пункту призначення і терміновості «поїздки».