Правоохоронцю-зраднику повідомили про підозру за утримання у в’язниці херсонських патріотів

Молодший інспектор колонії утримував за ґратами українців за вказівкою окупаційної влади.

Інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ «Північна виправна колонія (№90)» отримав підозру від Державного бюро розслідувань. Після повномасштабного російського вторгнення посіпака загарбників отримав посаду молодшого інспектора в незаконно створеному органі на базі захопленої української колонії та мав утримувати за ґратами українських патріотів за непокору окупантському режиму, повідомляє пресслужба відомства.

Також зрадник мав займатись російською пропагандою та вербуванням, в його помешканні правоохоронці знайшли службове посвідчення фейкової виправної установи російського зразка, виписки стосовно отримання зарплати в рублях, символіку РФ тощо. Після деокупації Херсона він не встиг втекти.

Колишньому правоохоронцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Нагадаємо, що заочно судитимуть зрадницю, яка видала російським окупантам кількох наших тяжкопоранених військовослужбовців у тимчасово окупованому Маріуполі.