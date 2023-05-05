Правоохоронцю-зраднику повідомили про підозру за утримання у в’язниці херсонських патріотів

Молодший інспектор колонії утримував за ґратами українців за вказівкою окупаційної влади.

Інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ «Північна виправна колонія (№90)» отримав підозру від Державного бюро розслідувань. Після повномасштабного російського вторгнення посіпака загарбників отримав посаду молодшого інспектора в незаконно створеному органі на базі захопленої української колонії та мав утримувати за ґратами українських патріотів за непокору окупантському режиму, повідомляє пресслужба відомства.

Правоохоронцю-зраднику повідомили про підозру за утримання у в’язниці херсонських патріотів

Також зрадник мав займатись російською пропагандою та вербуванням, в його помешканні правоохоронці знайшли службове посвідчення фейкової виправної установи російського зразка, виписки стосовно отримання зарплати в рублях, символіку РФ тощо. Після деокупації Херсона він не встиг втекти.

Колишньому правоохоронцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Нагадаємо, що заочно судитимуть зрадницю, яка видала російським окупантам кількох наших тяжкопоранених військовослужбовців у тимчасово окупованому Маріуполі.


Ірина Знась, ZN.ua





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