Данілов підтвердив вилучення акцій "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі у розпорядження Міноборони

Уже сформовано нові наглядові ради підприємств.

Данілов підтвердив вилучення акцій
© УКРНАФТА

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств серед яких "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта", повідомив на брифінгу у понеділок, 6 листопада, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.

«Після завершення військового стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться) відповідне відшкодування їхньої вартості», - додав Данилов.

У свою чергу міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив, що відомство уже сформувало нові наглядові ради підприємств.


Ірина Знась, ZN.ua





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