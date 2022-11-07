Данілов підтвердив вилучення акцій "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі у розпорядження Міноборони

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств серед яких "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта", повідомив на брифінгу у понеділок, 6 листопада, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.

«Після завершення військового стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться) відповідне відшкодування їхньої вартості», - додав Данилов.

У свою чергу міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив, що відомство уже сформувало нові наглядові ради підприємств.