МЗС Канади: Якщо Китай дійсно хоче миру в Україні, Цзіньпін повинен поговорити з Зеленським

Лідери двох країни не контактували ще жодного разу від початку повномасштабного вторгнення РФ, інформує ZN.ua.

МЗС Канади: Якщо Китай дійсно хоче миру в Україні, Цзіньпін повинен поговорити з Зеленським
© Getty Images

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала Китай погодилися на розмову президента Сі Цзіньпіна з українським лідером Володимиром Зеленським, зважаючи на те, що Пекін переконує, що хоче відіграти свою роль у припиненні війни РФ проти нашої країни. Про це Жолі заявила під час інтерв'ю La Presse.

Вона розповіла, що вже обговорювала це питання зі своїм китайським колегою Цинь Ганом на полях саміту G20.

"Ми закликаємо Китай забезпечити, щоб Сі провів розмову з президентом Зеленським. Між ними не було телефонних розмов із 24 лютого 2022 року", — заявила Жолі, додаючи, що Пекін може і повинен відіграти свою роль, допомагаючи не лише Росії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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