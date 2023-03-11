МЗС Канади: Якщо Китай дійсно хоче миру в Україні, Цзіньпін повинен поговорити з Зеленським

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала Китай погодилися на розмову президента Сі Цзіньпіна з українським лідером Володимиром Зеленським, зважаючи на те, що Пекін переконує, що хоче відіграти свою роль у припиненні війни РФ проти нашої країни. Про це Жолі заявила під час інтерв'ю La Presse.

Вона розповіла, що вже обговорювала це питання зі своїм китайським колегою Цинь Ганом на полях саміту G20.