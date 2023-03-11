Лише менше половини німців підтримують військову допомогу союзникам по НАТО у разі нападу — опитування

Жителі Німеччини досить неохоче ставляться до зобов'язань, які випливають із членства в НАТО. Зокрема, лише 45 відсотків німців виступають за те, щоб Німеччина надала військову підтримку іншій країні Альянсу у разі нападу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень в Алленсбаху на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє DW .

Проти такої допомоги союзникам по НАТО у разі нападу виступили 35 відсотків респондентів. 20 відсотків опитаних не змогли відповісти на запитання соціологів.

Зазначається, що опитування виявляє широкі відмінності між сходом та заходом Німеччини. Зокрема, у східній частині країни проти військової підтримки партнерів по Альянсу у разі нападу виступає відносна більшість – 49 відсотків, тоді як у західній частині — 32 відсотки.

Лише 30 відсотків німців на сході підтримують надання допомоги союзнику по НАТО у порівнянні з 48 відсотками на заході.

Принцип колективної оборони закріплено у п'ятій статті Вашингтонського договору — основного документа Альянсу. Згідно з цією статтею, агресія проти однієї чи більше країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс.