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2023-03-11
З початку війни ЗСУ знищили 158 тисяч окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ
За минулу добу Росія втратила десять танків, 20 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники знищили понад тисячу російських загарбників. Про це
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано;
- танків ? 3458 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин ? 6762 (+20) одиниці;
- артилерійських систем – 2483 (+8) одиниці;
- РСЗВ – 493 (+2) одиниці;
- засоби ППО ? 257 (+1) одиниць;
- літаків – 304 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 289 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1);
- крилаті ракети ? 907 (+0);
- кораблі /катери ? 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка ? 242 (+2).
«Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.
Анастасія Гурін, ZN.ua