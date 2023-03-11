З початку війни ЗСУ знищили 158 тисяч окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За минулу добу Росія втратила десять танків, 20 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем, інформує ZN.ua.

З початку війни ЗСУ знищили 158 тисяч окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ
© Facebook/Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили понад тисячу російських загарбників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано;
  • танків ? 3458 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 6762 (+20) одиниці;
  • артилерійських систем – 2483 (+8) одиниці;
  • РСЗВ – 493 (+2) одиниці;
  • засоби ППО ? 257 (+1) одиниць;
  • літаків – 304 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів – 289 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1);
  • крилаті ракети ? 907 (+0);
  • кораблі /катери ? 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) одиниць;
  • спеціальна техніка ? 242 (+2).

«Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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