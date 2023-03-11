Путін може відвідати саміт G20 в Індії — Bloomberg

У Кремлі корегують графік російького диктатора Владіміра Путіна для можливих відвідин ним цьогорічного саміту G20 в Індії у вересні після двох раніше пропущених зустрічей лідерів.

Як повідомляють джерела видання Bloomberg, на даний момент Кремль не виключає участі Путіна у саміті, хоча остаточне рішення ще не прийняте.

Цього тижня офіційні особи навіть перенесли на тиждень пізніше дати проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоб дати Путіну можливість для маневру.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G20, і Кремль погодився. Але минулого року під тиском США та їхніх союзників Путін відмовився від планів відвідати зустріч у Індонезі ї та відрядив замість себе міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Він також пропустив зустріч G20 у Римі роком раніше, коли ще планував вторгнення в Україну.

Проте з листопада Кремль перебуває в меншій ізоляції у «двадцятці». На зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Нью-Делі на початку березня Росія і Китай відкинули формулювання про війну, які були погоджені на саміті лідерів в Індонезії менше, ніж півроку тому. Вони об’єдналися, щоб завадити Індії, приймаючій країні, домовитися про компроміс.

На аналогічній зустрічі міністрів фінансів G20 і керівників центральних банків також не вдалося досягти консенсусу щодо формулювання.

Загалом, за словами людей, знайомих з рішеннями Кремля, Росія припинила відряджати високопоставлених економічних чиновників на такі зібрання, вважаючи їхню участь в них безглуздою.

Кремль заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін цього року відвідає Москву. Незважаючи на накладені Заходом санкції, обсяги торгівлі між двома кранами зростають.

Тим часом, Індія планує знову надіслати міністра уряду, який представлятиме країну на щорічному Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в червні цього року, повідомляють джерела. Остаточне рішення прийме прем’єр-міністр Нарендра Моді.

Індійський лідер не провів щорічного особистого саміту з Путіним минулого року лише вдруге за останні два десятиліття. Однак Індія та Росія продовжують дипломатичні відносини, незважаючи на стурбованість Нью-Делі через війну Росії в Україні. Індія не приєдналася до американських і європейських санкцій і наразі в країні спостерігається пожвавлення торгівлі з Росією.