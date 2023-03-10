До кінця березня УПЦ МП має піти з Києво-Печерської лаври – документ

Рішення ухвалено у зв’язку з порушенням монастирем умов договору щодо використання державного майна, інформує ZN.ua.

До кінця березня УПЦ МП має піти з Києво-Печерської лаври – документ
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Чоловічий монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська лавра УПЦ МП» повинен звільнити будівлі та споруди Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до 29 березня, йдеться у відповідному попередженні керівництва заповідника.

«Згідно з указом президента України № 820/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2022 року №1416 утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна», - йдеться у документі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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