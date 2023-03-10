ЄС майже вичерпав можливості впливати на Росію, залишається лише підтримувати Україну — Боррель

Захід має зосередитись на тому, щоб надавати Україні максимальну економічну та військову підтримку, інформує ZN.ua.

ЄС майже вичерпав можливості впливати на Росію, залишається лише підтримувати Україну — Боррель
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Наразі Європейський Союз майже вичерпав свої можливості для того, щоб карати Росію економічно. Тепер увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України. Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю ресурсу EURACTIV.

Загалом ЄС задіяв десять раундів санкцій проти Москви. Вони мали ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запчастин для зброї. І у цьому напрямі було зроблено практично все, що можна.

Пан Боррель нарікає лише на те, що при введенні санкцій європейці «були поступовими – можливо, іноді надто поступовими».

Що робити далі? "Відповідь завжди одна, - запевняє голова європейської дипломатії. - Продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей просто для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, держава, що воює, має багато фінансових потреб».

Щоб прискорити постачання боєприпасів до України, головний дипломат Боррель пропонує додатково виділити 1 мільярд євро для збільшення виробництва боєприпасів у Європі.

Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою у зв'язку з ймовірним весняним наступом Росії, міністри оборони ЄС погодилися просувати плани щодо прискорення постачання нам 155-міліметрових боєприпасів.

Боррель зазначив, що рішення про бойові дії прийматиме Україна, але Європа має подбати про те, щоб «підтримувати їх, у тому числі надаючи зброю та боєприпаси».

Він також заявив, що Європа готова забезпечити належну підготовку українських солдатів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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