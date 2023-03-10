Екс-директору "Антонова" повідомили про підозру: подробиці гучної справи

Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", які не вжили заходів для захисту найбільшого літака у світі - української "Мрії". Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це інформували в пресслужбі СБУ.

За матеріалами слідства, колишній гендиректор ДП "Антонов", його заступника та начальник підрозділу з авіабезпеки незадовго до початку повномасштабної російсько-української війни не допустили військових з Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Їхні злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, окупації навколишніх населених пунктів і знищення літака-рекордсмена АН-225 "Мрія".

У період січня-лютого 2022 року вищезазначені посадовці заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього вони віддали відповідне розпорядження.

"На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків)", - додали в пресслужбі.

Двом фігурантам провадження СБУ обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути до відповідальності колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який переховується від правосуддя. Його оголосили в розшук, інформує Апостроф.


Ліза Бровко, Апостроф





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