Мінус літак і сотні окупантів: оновлені дати про втрати РФ

Збройні Сили України продовжують відбивати атаки росийського окупаційного війська та завдавати ворогу непоправних втрат як і в особовому складі, так і у військовій техніці. Країна-терористка Росія у повномасштабній війні проти України втратила вже близько 156 990 окупантів, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 10 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у війні проти України:

  • особового складу ? близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ? 6742 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2475 (+10) од,
  • РСЗВ – 491 (+3) од,
  • засоби ППО ? 256 (+2) од,
  • літаків – 304 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),
  • крилаті ракети ? 907 (+34),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
  • спеціальна техніка? 240 (+3).


Ліза Бровко, Апостроф





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