Мінус літак і сотні окупантів: оновлені дати про втрати РФ

Збройні Сили України продовжують відбивати атаки росийського окупаційного війська та завдавати ворогу непоправних втрат як і в особовому складі, так і у військовій техніці. Країна-терористка Росія у повномасштабній війні проти України втратила вже близько 156 990 окупантів, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 10 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у війні проти України: