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2023-03-10
Мінус літак і сотні окупантів: оновлені дати про втрати РФ
Збройні Сили України продовжують відбивати атаки росийського окупаційного війська та завдавати ворогу непоправних втрат як і в особовому складі, так і у військовій техніці. Країна-терористка Росія у повномасштабній війні проти України втратила вже близько 156 990 окупантів, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 10 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у війні проти України:
- особового складу ? близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків ? 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин ? 6742 (+6) од,
- артилерійських систем – 2475 (+10) од,
- РСЗВ – 491 (+3) од,
- засоби ППО ? 256 (+2) од,
- літаків – 304 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),
- крилаті ракети ? 907 (+34),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка? 240 (+3).
Ліза Бровко, Апостроф