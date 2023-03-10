CNN: Спікер нижньої палати Конгресу відкинув запрошення Зеленського приїхати в Київ
МакКарті ще раз нагадав про свою обіцянку, що Україна більше не отримає «не заповнені чеки» від США, інформує
Спікер Палати представників Кевін МакКарті відповів відмовою на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Така його відповідь прозвучала на тлі занепокоєнь через опір деяких членів Республіканської партії американським зусиллям в підтримці України у війні з Росією.
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«Давайте прояснимо, що саме я сказав: жодних не заповнених чеків, гаразд? Тож з мої точки зору, мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти будуть не заповнені чеки чи ні. Я буду й далі отримувати свої брифінги тощо, але мені не треба їхати в Україну чи Київ, щоб щось побачити. Моя позиція завжди була такою, що я не дам не заповнені чеки ні на що», - сказав МакКарті.