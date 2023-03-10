Туреччина відновила перемовини з Швецією і Фінляндією про їхній вступ до НАТО

Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО. Анкара погодилася вести перемовини про висунуті умови, визнавши, що скандинавські країни досягли певного прогресу у виконанні поставлених нею умов. Про це йдеться на офіційному сайті блоку.

Представники Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрілися у штаб-квартирі НАТО у четвер, 9 березня. Як зазначається, сторони говорили про кроки, які вже було зроблено в межах тристороннього Меморандуму про боротьбу з тероризмом, ухваленого на саміті НАТО у 2022 році.