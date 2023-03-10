Туреччина відновила перемовини з Швецією і Фінляндією про їхній вступ до НАТО

Представники трьох країн зустрілися у штаб-квартирі альянсу, інформує ZN.ua.

Туреччина відновила перемовини з Швецією і Фінляндією про їхній вступ до НАТО
© Офіційний сайт НАТО

Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО. Анкара погодилася вести перемовини про висунуті умови, визнавши, що скандинавські країни досягли певного прогресу у виконанні поставлених нею умов. Про це йдеться на офіційному сайті блоку.

Представники Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрілися у штаб-квартирі НАТО у четвер, 9 березня. Як зазначається, сторони говорили про кроки, які вже було зроблено в межах тристороннього Меморандуму про боротьбу з тероризмом, ухваленого на саміті НАТО у 2022 році.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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