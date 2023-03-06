Якби Бахмут не тримався, українці б уже оборонялися зовсім в інших місцях – Данілов

Оборона міста Бахмут Донецької області вкрай важлива для України. Прорив російських окупантів на цьому напрямку міг би призвести до значної зміни ситуації на фронті, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону .

"Те що, відбувається сьогодні на цьому напрямку – це стримування агресора … Якщо б Бахмут не тримався, то зовсім в інших містах відбувалася б на сьогоднішній день вже оборона нашої країни. І ця фортеці "Бахмут", яка дійсно стала фортецею – це важлива річ для оборони всієї нашої держави. Для нас це дуже-дуже важливо", – наголосив він.

За словами Данілова, ситуація в районі міста залишається "дуже гарячою" і складною, "але контрольованою". Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня оборона Бахмута стала однією з ключових тем.