Якби Бахмут не тримався, українці б уже оборонялися зовсім в інших місцях – Данілов

Секретар РНБО наголосив на важливості захисту Бахмута й заперечив оточення ворогом міста, інформує ZN.ua.

Якби Бахмут не тримався, українці б уже оборонялися зовсім в інших місцях – Данілов
© Getty Images

Оборона міста Бахмут Донецької області вкрай важлива для України. Прорив російських окупантів на цьому напрямку міг би призвести до значної зміни ситуації на фронті, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"Те що, відбувається сьогодні на цьому напрямку – це стримування агресора … Якщо б Бахмут не тримався, то зовсім в інших містах відбувалася б на сьогоднішній день вже оборона нашої країни. І ця фортеці "Бахмут", яка дійсно стала фортецею – це важлива річ для оборони всієї нашої держави. Для нас це дуже-дуже важливо", – наголосив він.

За словами Данілова, ситуація в районі міста залишається "дуже гарячою" і складною, "але контрольованою". Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня оборона Бахмута стала однією з ключових тем.


Максим Царук, ZN.ua





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