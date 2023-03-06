Польща наполягає на нових санкціях проти Білорусі після вироку Тихановській

На тлі вироку білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Європейський союз має накласти нові санкції на Білорусь. Про це повідомляє WNP.pl.

"На жаль, білоруський режим послідовно посилює свою внутрішню політику… Показові судові процеси, які відбуваються останнім часом, подальші вироки проти різних людей показують, що, на жаль, проти Білорусі мають бути вжиті далекосяжні заходи під кутом зору міжнародних санкцій", – зазначив речник польського уряду на пресконференції в понеділок.

За його словами, Польща звернулася до Ради Європейського Союзу з проханням поширити санкції, які зараз діють проти Росії, також і на Білорусь.

"Йдеться про економічні санкції. Ми вважаємо, що до Білорусі повинні бути застосовані аналогічні санкції, перш за все за те, що вона уможливила військові дії з території Білорусі з боку російських військ, але також через ці дії останнім часом, які посилили репресії проти опозиційних активістів у Білорусі", – додав Мюллер.

Водночас він підкреслив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся через різні європейські канали з проханням "включити до санкційного списку всіх людей, які беруть участь у показових судових процесах на території Білорусі, чи то прокурори, судді або інші особи, які є елементами інститутів репресій на території Білорусі".