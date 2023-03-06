Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка

З літа 2022 року в РФ із зняли консервації та відправили на модернізацію близько 800 машин, інформує ZN.ua.

Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
© en.wikipedia.org

Аби замістити втрати бронетехніки російська армія знімає з консервації та розгортає 60-річні основні бойові танки Т-62, заявляє британська розвідка.

«Існує реалістична ймовірність того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати», - зазначають аналітики.

Перша танкова армія РФ раніше мала отримати на озброєння танки наступного покоління Т-14 Армата з 2021 року. Однак останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше ідентифіковані в Україні.

З літа 2022 року приблизно 800 Т-62 було розконсервовано зі складів, деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, покращать їхню ефективність уночі.

«Однак обидва типи старих транспортних засобів матимуть багато вразливостей на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні», - зазначають в Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 6, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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