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2023-03-06
Австрійський генерал вважає, що ЗСУ зможуть втримати Бахмут в найближчі тижні
Та навіть якщо місто впаде, він не очікує, що окупанти в цьому регіоні підуть в широкомасштабний наступ, інформує
© The New York Times
Місто Бахмут в Донецькій області не впаде - Сили оборони України зможуть втримати його протягом найближчих днів та тижнів, вважає генерал-майор ЗС Австрії Бруно Гофбауер. В ефірі на телеканалі
"Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ", - сказав генерал.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua