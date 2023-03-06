Австрійський генерал вважає, що ЗСУ зможуть втримати Бахмут в найближчі тижні

Місто Бахмут в Донецькій області не впаде - Сили оборони України зможуть втримати його протягом найближчих днів та тижнів, вважає генерал-майор ЗС Австрії Бруно Гофбауер. В ефірі на телеканалі ntv він також спрогнозував, що якщо захисники все ж вийдуть з міста - не факт, що в регіоні почнеться повномасштабний наступ сил ворога.

"Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ", - сказав генерал.