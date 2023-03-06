У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики

За даними галузевих фахівців, для проходу через Босфор судно Sparta IV заявило осідання 6,2 метра. Що свідчить про велике завантаження, інформує ZN.ua.

У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
© Y?r?k I??k / Twitter

У Чорне море через турецьку протоку Босфор увійшов російський корабель Sparta IV, який вийшов з бази у сирійському Тартусі з військовим вантажем. Про це повідомляють учасники незалежної консалтигової фірми з обслуговування суден Bosphorus Observer,

"Репатріація військової техніки: судно, що належить під санкціями Казначейства США SC SOUTH LLC, під російським прапором Sparta IV, яке також знаходиться під санкціями, пройшло через Босфор у бік Чорного моря шляхом з Тартуса в Новоросійськ з військовим вантажем. Цивільне судно", – вважають спостерігачі.

Repatriation of military equipment: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC owned Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus до BlackSea в route з Tartus to Novosrosyysk carrying military cargo. Civilian vessel in name only. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq

— Y?r?k I??k (@YorukIsik) March 5, 2023

У відкритих джерелах РФ йдеться про те, що судно Sparta IV приходило до сирійського Тартуса з гумодопомогою для постраждалих від землетрусу. Однак після цього судно отримало новий вантаж на базі ВМП ПФ у Туртусі.


Богдан Затула, ZN.ua





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