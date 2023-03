У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики

У Чорне море через турецьку протоку Босфор увійшов російський корабель Sparta IV, який вийшов з бази у сирійському Тартусі з військовим вантажем. Про це повідомляють учасники незалежної консалтигової фірми з обслуговування суден Bosphorus Observer,

"Репатріація військової техніки: судно, що належить під санкціями Казначейства США SC SOUTH LLC, під російським прапором Sparta IV, яке також знаходиться під санкціями, пройшло через Босфор у бік Чорного моря шляхом з Тартуса в Новоросійськ з військовим вантажем. Цивільне судно", – вважають спостерігачі.