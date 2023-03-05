Напруга між Польщею та Німеччиною може вплинути на допомогу Україні – Bloomberg

Між Варшавою та Берліном загострилися відносини, що може підірвати «єдиний європейський фронт допомоги» Україні, пише Bloomberg .

Польща тривалий час критикувала Німеччину за те, що вона затягує з наданням дозволу іншим країнам поставляти танки німецького виробництва Leopard в Україну - поляки навіть готові були відправити ці танки без дозволу. Коли Берлін все ж таки видав цей дозвіл, Польща взяла на себе значну частину заслуги за такий крок.

Далі поляки заявили, що старіші моделі Leopard, які вони зобов’язалися надіслати, будуть мати обмежене використання без запасних частин з Німеччини.

«Головна відповідальність лежить на Німеччині, головному виробнику цих танків. Ми закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини», - заявив президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня.

Крім того, лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський вимагає, щоб Німеччина виплатила 1,3 трильйона доларів як репарації за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Також триває конфлікт щодо енергетичного сектору. Міністра оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що енергетична політика Німеччини надсилає Москві мільярди. Посол Німеччини Томас Беггер на це відповів: «Чи знає міністр, скільки мільярдів злотих Польща щороку переказувала Москві в обмін на російські енергоносії?»

А втім, офіційні особи в Берліні стверджують, що інші двосторонні сфери працюють більш злагоджено. Один високопоставлений чиновник вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи Patriot, яку Німеччина подарувала Польщі для підтримки протиповітряної оборони.