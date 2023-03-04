Мінус 820 окупантів: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат ЗС РФ

Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували ще 820 російських військовослужбовців.

Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив Генштаб, інформує Апостроф.

У зведенні сказано, що впродовж минулої доби російські війська втратили 820 своїх військовослужбовців. Окрім цього, підрозділам Сил оборони України вдалося знищити понад 40 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, впродовж минулої доби Росія втратила:

  • танки - 4;
  • артилерійські системи - 12;
  • РСЗВ - 3;
  • бойові броньовані машини - 10;
  • літаки - 1;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5;
  • автомобільна техніка та цистерни з паливом - 8.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу ЗС РФ становлять 152190 осіб. Окрім цього, внаслідок бойових дій Росія втратила понад 3400 танків, майже 6700 бойових броньованих машин та 2414 артилерійських систем.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Поранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – ГенштабПоранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – Генштаб
Окупанти бояться активізації проукраїнського руху і створюють у Сімферополі «добровільні дружини» – ГенштабОкупанти бояться активізації проукраїнського руху і створюють у Сімферополі «добровільні дружини» – Генштаб
ЗСУ відбили штурми військ РФ на авдіївському напрямку: шість окупантів взяли в полонЗСУ відбили штурми військ РФ на авдіївському напрямку: шість окупантів взяли в полон
На Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — ГенштабНа Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — Генштаб
"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом
Ще 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
У генштабі Естонії вважають, що ЗСУ, утримуючи Бахмут, виснажують війська РФУ генштабі Естонії вважають, що ЗСУ, утримуючи Бахмут, виснажують війська РФ
Вже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФВже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФ
Катастрофічні втрати під Вугледаром вказують на ендемічні проблеми російської армії – ISWКатастрофічні втрати під Вугледаром вказують на ендемічні проблеми російської армії – ISW
В Україні знищено уже понад 150 тисяч окупантів – Генштаб ЗСУВ Україні знищено уже понад 150 тисяч окупантів – Генштаб ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости