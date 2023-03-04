Мінус 820 окупантів: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат ЗС РФ

Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували ще 820 російських військовослужбовців.

Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив Генштаб, інформує Апостроф .

У зведенні сказано, що впродовж минулої доби російські війська втратили 820 своїх військовослужбовців. Окрім цього, підрозділам Сил оборони України вдалося знищити понад 40 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, впродовж минулої доби Росія втратила:

танки - 4;

артилерійські системи - 12;

РСЗВ - 3;

бойові броньовані машини - 10;

літаки - 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5;

автомобільна техніка та цистерни з паливом - 8.