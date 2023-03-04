Новостей.COM ⇒
2023-03-04
Мінус 820 окупантів: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат ЗС РФ
Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували ще 820 російських військовослужбовців.
Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив Генштаб, інформує
У зведенні сказано, що впродовж минулої доби російські війська втратили 820 своїх військовослужбовців. Окрім цього, підрозділам Сил оборони України вдалося знищити понад 40 одиниць ворожої техніки.
Зокрема, впродовж минулої доби Росія втратила:
- танки - 4;
- артилерійські системи - 12;
- РСЗВ - 3;
- бойові броньовані машини - 10;
- літаки - 1;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5;
- автомобільна техніка та цистерни з паливом - 8.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу ЗС РФ становлять 152190 осіб. Окрім цього, внаслідок бойових дій Росія втратила понад 3400 танків, майже 6700 бойових броньованих машин та 2414 артилерійських систем.
Богдан Соловйов, Апостроф