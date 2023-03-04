Окупанти бояться активізації проукраїнського руху і створюють у Сімферополі «добровільні дружини» – Генштаб

У Сімферополі на тимчасово окупованому півострові Крим росіяни почали створювати так звані «добровільні дружини». Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини"», – йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначають, що через війну в Україні окупанти у Криму зіткнулися з проблемою нестачі співробітників правоохоронних органів. Тож, окрім патрулювання міста, ці підрозділи займатимуться виявленням коригувальників та диверсантів.