Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"

Війська РФ продовжують регуляроно обстрілювати правобережжя Херсонської області, інформує ZN.ua.

Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК
© Суспільне Херсон

Війська РФ продовжують обстрілювати правобережжя Херсонської області. Контрбатарейна робота українських військових не підпускає російську артилерію близько, тому окупанти стали активніше застосовувати бойові дрони, заявила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Це дуже небезпечно, тому треба бути дуже уважними. Не завжди є можливість попередити про таку небезпеку. Тому всіх мешканців правобережних пунктів попереджаємо про те, що ворог може атакувати з неба. Треба буди дуже уважними та уникати скупчень людей", - наголосила речниця.


Анна Конюченко, ZN.ua





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