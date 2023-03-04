Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"

Війська РФ продовжують обстрілювати правобережжя Херсонської області. Контрбатарейна робота українських військових не підпускає російську артилерію близько, тому окупанти стали активніше застосовувати бойові дрони, заявила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Це дуже небезпечно, тому треба бути дуже уважними. Не завжди є можливість попередити про таку небезпеку. Тому всіх мешканців правобережних пунктів попереджаємо про те, що ворог може атакувати з неба. Треба буди дуже уважними та уникати скупчень людей", - наголосила речниця.