Грецією прокотилась хвиля протестів: люди винуватять владу в залізничній трагедії

Пошуки тих, хто вижив на місці наймасштабнішої залізничної катастрофи в Греції, завершено, повідомляє ERT. Експертиза всіх отриманих на даний момент Управлінням кримінальних розслідувань зразків з місця трагедії завершена, ідентифіковано 54 загиблих із офіційно озвучених 57. Разом із тим, незабаром лабораторія отримає інші зразки, які сьогодні вдалося дістати з-під уламків зруйнованих вагонів.

Наразі ще кількадесят пасажирів вважаються зниклими безвісти.

Вже завтра за допомогою кранів і важкої техніки планується розчистити уламки та відновити роботу залізничної мережі Греції.

Після завершення триденної жалоби, яку було оголошено в Греції, країною прокотилася хвиля протестів. Зокрема, в Афінах близько двох тисяч студенти пройшли маршем до будівлі Парламенту. Під час заходу деякі протестувальники кидали запальні шашки та підпалювали сміттєві баки. Поліція відповіла залпами сльозогінного газу.

Студенти також вийшли на демонстрацію і в Ларисі, місті, де сталася катастрофа. Вони підняли чорні кульки. На одному плакаті було написано: «Це був не нещасний випадок, це було вбивство». На вулиці учасники червоною фарбою також написали «Вбивці».

Наразі створено урядову комісію, експерти якої вже почали розслідування смертельної трощі.

59-річний начальник станції був заарештований і визнав свою провину, сказав його адвокат, підкресливши, що він не єдиний, хто винен у трагедії.

«Федерація стільки років била на сполох, але ніхто не сприймав це всерйоз», — заявили у профспілці залізничників, вимагаючи зустрічі з новим міністром транспорту, призначеним після катастрофи.

На думку членів організації, аварія була неминучою через відсутність технічного обслуговування та несправну сигналізацію.

Профспілка заявила, що хоче отримати чіткий графік впровадження відсутніх досі протоколів безпеки.