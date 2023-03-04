"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України і написала, що їй дуже приємно сюди повертатися.

Роберта Мецола написала у своєму Twitter :

"Добре повертатися до України.

До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі".

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Great seeing my friend @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.



???? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

При чому вона опублікувала цей допис і англійською, і українською мовами.

Наразі мало відомо про деталі її візиту, проте голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав у Facebook , що зустрівся з нею.

"Європейський Парламент, безсумнівно, перебуває на передовій підтримки України, – написав Руслан Стефанчук. – Сьогодні був радий зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Подякував за особисті зусилля та лідерство в адвокації".

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили прогрес у виконанні Україною рекомендацій Єврокомісії та подякував за фінансову підтримку. Також вони говорили про санкції проти Росії і та про так заний "мирний план" Китаю.