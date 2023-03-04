"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом

При чому вона опублікувала цей допис і англійською, і українською мовами.
Наразі мало відомо про деталі її візиту, проте голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав у Facebook, що зустрівся з нею.
"Європейський Парламент, безсумнівно, перебуває на передовій підтримки України, – написав Руслан Стефанчук. – Сьогодні був радий зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Подякував за особисті зусилля та лідерство в адвокації".
Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили прогрес у виконанні Україною рекомендацій Єврокомісії та подякував за фінансову підтримку. Також вони говорили про санкції проти Росії і та про так заний "мирний план" Китаю.