"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України і написала, що їй дуже приємно сюди повертатися.

Роберта Мецола написала у своєму Twitter :

"Добре повертатися до України.

До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі".