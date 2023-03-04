Збирав дані про українських захисників: настоятеля УПЦ МП зловили на гарячому фото

Збирав дані про українських захисників: настоятеля УПЦ МП зловили на гарячому фото

СБУ викрила ще одного ворожого агента, ним виявився настоятель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє пресслужба СБУ, в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював із ФСБ РФ.

За даними слідства, протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на Сумщні, передусім координати місць базування командних пунктів і складів із артилерійським озброєнням ЗСУ.

Священник об’їжджав прикордонну місцевість та приховано фіксував на камеру українські об’єкти.

Цю інформацію ворог планував використати для проведення прицільних ракетних та артилерійських ударів, а також диверсій.

Також настоятель УПЦ МП збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

За даними слідства, протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Брянській області у вересні минулого року.

У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди які він проголошував серед місцевих.

Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передання агресору закритих відомостей про посадових осіб місцевих військових адміністрацій.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

поліція, поліцейський, патрульна поліція


Юлія Олександренко, politeka.net





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