В Україну під час війни офіційно в'їхали тисячі росіян: документ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року на Батьківщину повернулось понад 7 тисяч громадян України. Але разом із тим протягом другого півріччя 2022 року до України офіційно в'їхало понад 6 тисяч росіян.

Про це йдеться у відповіді на офіційний запит "Апострофа" до Держприкордонслужби, інформує Апостроф.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288-р. та від 26.02.2022 № 188-р закрито всі пункти пропуску на кордоні з РФ, республікою Білорусь (далі – РБ) та на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.

"У період з 01.07.2022 по 31.01.2023 зафіксовано 6 132 факти перетинання державного кордону на в’їзд в Україну громадянами Російської Федерації (далі – РФ). Разом з тим через закриті пункти пропуску з 24.02.2022 по 31.01.2023 в Україну повернулось 7 019 громадян України, з них на кордоні з РФ – 3 603, з РБ – 3 416", - йдеться у відповіді.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Китай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС КанадиКитай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС Канади
Шлях до завершення війни в Україні є – CNNШлях до завершення війни в Україні є – CNN
Під Олешками знищили наметовий табір росіян: фотоПід Олешками знищили наметовий табір росіян: фото
Миколаєву не вистачає грошей на ремонт водопроводів, постраждалих від війни, потрібна допомога: Кім назвав сумуМиколаєву не вистачає грошей на ремонт водопроводів, постраждалих від війни, потрібна допомога: Кім назвав суму
"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи
"Якщо ти за Україну, то тебе хтось точно здасть": відомий легкоатлет розповів про зрадників у Херсоні"Якщо ти за Україну, то тебе хтось точно здасть": відомий легкоатлет розповів про зрадників у Херсоні
Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти УкраїниTelegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України
Місія – врятувати Росію: ISW про те, як Кремль залякує росіян війною, яку сам розпочавМісія – врятувати Росію: ISW про те, як Кремль залякує росіян війною, яку сам розпочав
«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну
Лукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятисьЛукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятись
Последние новости
Подгружаем последние новости