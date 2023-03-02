В Україну під час війни офіційно в'їхали тисячі росіян: документ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року на Батьківщину повернулось понад 7 тисяч громадян України. Але разом із тим протягом другого півріччя 2022 року до України офіційно в'їхало понад 6 тисяч росіян.

Про це йдеться у відповіді на офіційний запит "Апострофа" до Держприкордонслужби, інформує Апостроф .

Як повідомили у Держприкордонслужбі, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288-р. та від 26.02.2022 № 188-р закрито всі пункти пропуску на кордоні з РФ , республікою Білорусь (далі – РБ) та на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.

"У період з 01.07.2022 по 31.01.2023 зафіксовано 6 132 факти перетинання державного кордону на в’їзд в Україну громадянами Російської Федерації (далі – РФ). Разом з тим через закриті пункти пропуску з 24.02.2022 по 31.01.2023 в Україну повернулось 7 019 громадян України, з них на кордоні з РФ – 3 603, з РБ – 3 416", - йдеться у відповіді.