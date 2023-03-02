Катастрофічні втрати під Вугледаром вказують на ендемічні проблеми російської армії – ISW

Російські війська все більше деградують.

Катастрофічні втрати під Вугледаром вказують на ендемічні проблеми російської армії – ISW
© Соцмережі

Розслідування New York Times (NYT) щодо катастрофічних втрат росіян під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара вказує на те, що російські військові не в змозі швидко розв'язати ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами персоналу та техніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW відреагували на матеріал NYT про те, що російські війська продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього тритижневого наступу поблизу Вугледара, який характеризують як найбільшу танкову битву на сьогодні. Вони втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів (БТР) під час наступу, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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