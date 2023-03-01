Російських військових з Білорусі перекидають на окуповану Луганщину

Російських військових, що пройшли навчання в Білорусі, перекидають на тимчасово окуповані території України, а саме на Луганщину. Про це повідомляє Спільнота залізничників Білорусі .

Відомо, що 27 лютого зі станції Полонка Брестської області відправився військовий ешелон, його кінцева зупинка – станція Красна Могила на окупованій Луганщині.

Потяг має прибути на станцію Гукове у Ростовській області РФ 3 березня, там має відбутися заміна локомотива на локомотив так званої “ДНР”. Згідно з розкладом, від станції Красна Могила потяг рушить у бік окупованих Дебальцевого та Вуглегірська.

Повідомляється, що у складі ешелону 50 вагонів: 10 пасажирських (близько 500 осіб), 3 закритих вагони зі спорядженням; 37 вагонів-платформ з навантаженою технікою.

Також відомо, що 27 лютого з території Білорусі відправили ще 2 ешелони з російськими військами в бік окупованої частини Донецької та Луганської областей. Один з потягів рушив зі станції Лісна, ще один – з Осиповичів.