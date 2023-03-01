"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи

Над тимчасово захопленими військами РФ Пологами тим часом теж бачили чорний дим, інформує ZN.ua.

© РИА Мелитополь

На території аеродрому в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, де російська армія розмістила свою базу, вкотре пролунали вибухи. Міський голова Іван Федоров зазначив, що ворог уже далеко не вперше зазнає удару з боку наших захисників на цьому об’єкті.

"Пам’ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця росіяни забувають, що палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", – написав він.

За даними Федорова, війська РФ "вкотре невдало покурили" близько 13:00 середи. Через півгодини над зайнятим агресором аеродромом здійнявся чорний дим.

"Чекаємо коли почнуть вивозити ліквідоване", – додав мер Мелітополя.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: "Хороший був бабах"В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: "Хороший був бабах"
В Кремлі відмовились коментувати вибухи на білоруському аеродромі «Мачулищі»В Кремлі відмовились коментувати вибухи на білоруському аеродромі «Мачулищі»
У ЗСУ заявили, що серед окупантів паніка через вибухи на складах із боєприпасами в МаріуполіУ ЗСУ заявили, що серед окупантів паніка через вибухи на складах із боєприпасами в Маріуполі
В окупованому Донецьку пролунали вибухи — є влучання в російську казармуВ окупованому Донецьку пролунали вибухи — є влучання в російську казарму
Папа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та ПутінимПапа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та Путіним
МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країніМЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні
В Іловайську пролунали потужні вибухи: відеоВ Іловайську пролунали потужні вибухи: відео
Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»
Північна Корея вкотре запустила балістичну ракету у бік Японського моряПівнічна Корея вкотре запустила балістичну ракету у бік Японського моря
ISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуруISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуру
Последние новости
Подгружаем последние новости