"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи
Над тимчасово захопленими військами РФ Пологами тим часом теж бачили чорний дим, інформує
На території аеродрому в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, де російська армія розмістила свою базу, вкотре пролунали вибухи. Міський голова Іван Федоров зазначив, що ворог уже далеко не вперше зазнає удару з боку наших захисників на цьому об’єкті.
"Пам’ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця росіяни забувають, що палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", – написав він.
За даними Федорова, війська РФ "вкотре невдало покурили" близько 13:00 середи. Через півгодини над зайнятим агресором аеродромом здійнявся чорний дим.
"Чекаємо коли почнуть вивозити ліквідоване", – додав мер Мелітополя.