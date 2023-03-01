«У них три кулемети, а у вас - один пістолет»: речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат порівняв авіацію Росії та України

На сьогодні Україна значно поступається російській армії у військовій авіації, тому вкрай необхідні сучасні літаки, як F-16, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Простими словами, наш МіГ-29 проти російського літака Су-30, який модернізований від Су-27, – це теж саме, що ви будете сидіти в окопі з пістолетом Макарова, а вони – з автоматом або з кулеметом у 200 метрах. Ось це власне, якщо порівняти так приблизно за технологіями. І плюс у них ще три кулемети, а у вас – один пістолет. Ви можете теоретично їм протистояти – десь спробувати підповзти, перестріляти їх і так далі. Але, зрозуміло, що і кількість озброєння, а головне, технології грають вирішальну роль», – заявив Ігнат.

Ось чому, за його словами, Україні потрібні літаки, такі як F-16, які пройшли етапи глибокої модернізації, які можуть на рівні протистояти ворогові в повітрі та завдавати високоточних далекобійних ударів.

Він нагадав, що радянська техніка не може цього зробити, хоча наші пілоти «роблять все можливе, видавлюють із цієї техніки, що можна».



«Нам потрібні літаки, які дозволять забрати паритет у небі та швидко деокупувати території», - додав речник Повітряних Сил ЗСУ.



