"Якщо ти за Україну, то тебе хтось точно здасть": відомий легкоатлет розповів про зрадників у Херсоні

Місто було звільнено від окупантів.

Проценко виступає у секторі для стрибків у висоту
© XSport

Один із лідерів збірної України з легкої атлетики Андрій Проценко розповів про зрадників у Херсоні.

“Дехто поїхав до Криму, а хтось – до Москви. Вони намагаються жити там. Можливо, вони колись були скривджені, бо хтось працював у магазинах і їх змушували розмовляти українською мовою, а в нашому регіоні багато російськомовних. Тому деякі люди похилого віку це негативно сприймали. Але таких людей серед моїх знайомих лише двоє. Соромно за них, але вони самі обрали таке життя.

Багато хто, особливо молодь, поїхали у перші два місяці, як тільки з'явилася нагода. Із села, де жили батьки дружини, також дуже багато людей поїхало. Там лишаються ті, кому вигідно. У селі важче перебувати, бо всі знають один одного, через що більше труднощів виникає. Якщо ти проукраїнський, то тебе хтось колись точно здасть. І навіть якщо і не проукраїнська, все одно здадуть, якщо ти комусь дорогу перейшов", – розповів Проценко у коментарі Sport.ua.

Зазначимо, що Проценко є уродженцем Херсона, а початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів в окупації.

Проценко спочатку був у Херсоні, а потім поїхав до населеного пункту на Херсонщині, де провів 40 днів. Спортсмену все ж таки вдалося виїхати з окупованих територій разом з дружиною та двома дітьми.

11 листопада ЗСУ зуміли звільнити Херсон від російських окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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