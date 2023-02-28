Інтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в Бахмуті

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про ситуацію на фронті.

За його словами, найтяжче зараз - у Бахмуті, там тривають бої, що мають значення для захисту міста. Крмі того, генерал Сирський доповів про те, що на його напрямку менше ніж за тиждень вбитими близько 800 ворогів.

"Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації.Україна буде вільною. Вся Україна", - наголосив Зеленський.