Відносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогноз

Натомість Україна стане членом Альянсу.

Відносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогноз
© Голос Америки (українська служба)

Завершення війни в Україні не покращить відносини НАТО з РФ. На цьому наголосив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу на саміті у Гельсінкі, йдеться у повідомленні пресслужби організації.

«Наприкінці Холодної війни багато хто з тих, хто зараз сидить у цій залі, вважав, що ми можемо побудувати кращі відносини з Росією. Але президент Путін вирішив відійти від співпраці та діалогу, залишив за собою низку невиконаних обіцянок, порушив фундаментальні принципи глобальної безпеки, атакуючи сусідні країни та намагаючись підірвати наші власні демократії», – заявив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу наголосив на призупиненні Росією Нового договору про обмеження ядерної зброї, як на останньому прикладі неповаги Москви до міжнародних норм.

«Ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних стосунків з Росією. Дороги назад немає», — резюмував він, додавши, що у більш небезпечному світі країни більше не можуть дозволити собі вважати захист необов’язковим.

Генсек також заявив, що країни НАТО мусять дати можливість Україні стримувати та захищатися від майбутньої агресії, підкресливши, що «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї».

«Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли вона закінчиться, ми повинні переконатися, що історія не повториться. Президент Путін не може продовжувати руйнувати європейську безпеку», – сказав Столтенберг, інформує ZN.ua.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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