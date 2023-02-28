Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади РФ на енергомережі України

Команда МКС збирає докази російської агресії.

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади РФ на енергомережі України
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Президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 лютого, зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський наголосив, що російські окупанти мають понести відповідальність за злочини, скоєні на території України.

«Для нас важливо почути сигнали про підтримку та важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні в бажанні досягти справедливості для України і разом зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитись у майбутньому навіть теоретично», — сказав він.

За словами президента, потрібна реакція на випадки депортації Росією українських дітей з окупованих територій. Серед пріоритетів також встановлення реальної кількості загиблих на окупованій російськими військами території України.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, у свою чергу, зазначив, що його команда збирає докази військових злочинів РФ на території України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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