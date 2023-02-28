The Economist: Як швидко Росія зможе відбудувати свій арсенал танків?

Чим довше триває війна, тим меншими і якісно гіршими будуть запаси танків у Москви, втім, це не виключно російська проблема, інформує ZN.ua.

Під час Другої світової війни армія Німеччини знищувала радянські танки надзвичайними темпами. Але попри те, що Червона армія втратила 80 тисяч танків, промислова сила СРСР дозволила закінчити війну з більшою кількістю машин, ніж було на початку конфлікту.

Сьогодні танки більш складні і дорогі, а тому їх розгортають у значно менших кількостях. Однак, у війні проти України Росія, як і СРСР колись, втратила дуже велику кількість танків. Київ стверджує, що знищив 3250 таких бойових машин ворога. Блог Oryx, який веде розвідку на основі відкритих джерел, задокументував 1700 російських втрат. Міжнародний інститут стратегічних досліджень каже, що приблизно половина довоєнних запасів Т-72, які були у Росії, а це приблизно 2 тисячі танків, були знищені, - пише The Economist.


Лесь Димань, ZN.ua





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