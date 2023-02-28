Проросійські партії організували мітинг у Молдові: протестувальники хотіли прорватися до уряду

На тлі можливої підготовки Москвою операції під чужим прапором в окупованому РФ Придністров'ї, прихильники й представники проросійських партій «Шор» та PACE («Строим Европу дома») 28 лютого влаштували антиурядовий мітинг «Руху для народу» у центрі Кишинева, під час якого намагалися прорватися до будівлі уряду Молдови через ряди поліції.

За даними місцевого видання NewsMaker , внаслідок дій протестувальників між ними та правоохоронцями виникла сутичка. Деякі учасники акції були затримані.

Після затримань протестувальники вирішили припинити спроби прорватися через підрозділи поліції. Натомість організатори мітингу встановили сцену поблизу мерії молдавської столиці, де виступив член партії «Шор» Діну Цуркану.

"Він почав молитися: Цуркану хрестився і читав молитву «Отче наш»" – йдеться в повідомленні.